Stanford'a kabul edilerek Türkiye'nin gururu olan Zeynep Naz Avcı'nın sevinci sosyal medyayı çalkaladı!

17 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Avcı, dünyanın en prestijli üniversitesi olan Stanford'a girmeyi başaran tek Türk oldu. Finlandiya, Güney Afrika, Çin, Fransa ve İngiltere gibi dünyanın her yerinden öğrencilerin eğitim gördüğü üniversiteye kabul edilen genç kız, haberi aldığı sırada kaydettiği o anları sosyal medyada paylaştı.

YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUM'

Sevinç naraları attığı videosunu paylaşan genç kız altına ise ise şu notu düştü:

Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi’nden kabul almış bir Naz çizelim!

Üniversiteden kabul aldığı sırada sevincini ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştığı görülen Avcı'ya çok sayıda tebrik mesajı geldi...

Zeynep Naz'ın Stanford'da çift anadal programıyla Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Felsefe bölümü okuyacağı öğrenildi.