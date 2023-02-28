Stanislav Andreev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Andreev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Andreev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Andreev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Andreev 6 Mayıs 1988 tarihinde Taschkent şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Андреев Станислав şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Andreev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Andreev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Andreev'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Andreev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/stanislavandreev28?igshid=19lbbp2upmwwi

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Stanislav Andreev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Andreev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Stanislav Andreev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Andreev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Pakhtakor

6 Temmuz 2018 yılında Metallurg Bk.

31 Aralık 2018 yılında Pakhtakor

26 Ocak 2019 yılında Metallurg Bk.

1 Ocak 2022 yılında Navbahor

1 Ocak 2023 yılında Sogdiana

Stanislav Andreev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Andreev şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Andreev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 2 gol atmıştır.

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