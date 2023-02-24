Stanislav Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Antonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Antonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Antonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Antonov 21 Mart 1986 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Станислав Георгиев Антонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Antonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Antonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Antonov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Antonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Antonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Antonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Antonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Spartak Pleven

1 Ocak 2009 yılında Dunav

1 Şubat 2011 yılında Bdin Vidin

1 Ocak 2012 yılında Spartak Pleven

1 Temmuz 2015 yılında Dunav

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Pleven

1 Temmuz 2020 yılında Partizan

8 Ocak 2023 yılında Spartak Pleven

Stanislav Antonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Antonov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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