Stanislav Atrashkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Atrashkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Atrashkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Atrashkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Atrashkevich 22 Ekim 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Атрашкевич Станислав Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Atrashkevich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Atrashkevich'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Atrashkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Atrashkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Atrashkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Atrashkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Isloch II

1 Ocak 2022 yılında Isloch

21 Temmuz 2022 yılında Dzerzhinsk

31 Aralık 2022 yılında Isloch

Stanislav Atrashkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Atrashkevich şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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