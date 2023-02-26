Stanislav Bilenkyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Bilenkyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Bilenkyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Bilenkyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Bilenkyi 22 Ağustos 1998 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Біленький Станіслав Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Bilenkyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Stanislav Bilenkyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Bilenkyi'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Bilenkyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Bilenkyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Bilenkyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Bilenkyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ol. Donetsk II

1 Temmuz 2017 yılında Olimpik Donetsk

17 Ağustos 2018 yılında Dunajska Streda

18 Temmuz 2019 yılında Z. Sosnowiec

16 Ocak 2020 yılında Dunajska Streda

19 Ocak 2020 yılında Rukh Lviv

14 Şubat 2021 yılında Dunajska Streda

15 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

31 Aralık 2021 yılında Dunajska Streda

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Tbilisi

30 Ocak 2023 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Tbilisi

Stanislav Bilenkyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Bilenkyi şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stanislav Bilenkyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtar Donetsk (2010-2011), Olimpik Donetsk (2012-2017)

Ukrayna U21 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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