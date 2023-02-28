Stanislav Buchnev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Buchnev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Buchnev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Buchnev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Buchnev 17 Temmuz 1990 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бучнев Станислав Сергеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Buchnev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Buchnev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stanislav Buchnev'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Buchnev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Buchnev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stanislav Buchnev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Buchnev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Avtodor Vl.

1 Ocak 2010 yılında Neftekhimik

1 Ocak 2011 yılında Mashuk-KMV

1 Temmuz 2013 yılında Angusht Nazran

1 Temmuz 2014 yılında Volgar

29 Ocak 2018 yılında Tyumen

1 Temmuz 2019 yılında Fakel Voronezh

29 Temmuz 2020 yılında Pyunik Erivan

Stanislav Buchnev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Buchnev şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Buchnev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.