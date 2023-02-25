Stanislav Bylinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Bylinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Bylinovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stanislav Bylinovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stanislav Bylinovich 22 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Былинович Станислав Витальевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stanislav Bylinovich Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Bylinovich'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Stanislav Bylinovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stanislav Bylinovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Soligorsk U19
1 Ocak 2021 yılında Soligorsk II
1 Şubat 2023 yılında Shakhter
Stanislav Bylinovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stanislav Bylinovich şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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