Stanislav Dostal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Dostal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Dostal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Dostal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Dostal 20 Haziran 1991 tarihinde Zlín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Stanislav Dostál şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Dostal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Levy yapmaktadır. Stanislav Dostal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Stanislav Dostal'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Dostal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Dostal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Dostal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Dostal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tescoma Zlin

Stanislav Dostal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Dostal şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Tescoma Zlín (1999 - 2002)SK Paseky Zlín (2002 - 2003)FC Tescoma Zlín (2003 - 2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.