Stanislav Dragun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Dragun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Dragun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Dragun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Dragun 4 Haziran 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Драгун Станислав Эдуардович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Dragun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini miya sports yapmaktadır. Stanislav Dragun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Stanislav Dragun'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Dragun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stas_dragun/

Stanislav Dragun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Dragun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stanislav Dragun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Dragun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Lokomotiv Minsk

1 Ocak 2007 yılında Gomel

30 Haziran 2008 yılında Lokomotiv Minsk

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2013 yılında KS Samara

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Moskova

10 Mart 2017 yılında Orenburg

1 Temmuz 2017 yılında BATE Borisov

Stanislav Dragun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Dragun şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Dragun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 11 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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