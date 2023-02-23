Stanislav Greben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Greben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Greben kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stanislav Greben ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stanislav Greben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Greben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Greben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Greben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Greben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Greben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Greben 18 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur.  Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гребень Станіслав Володимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Greben Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Polonia Nysa futbol takımında oynamaktadır. Polonia Nysa takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Greben'nin Polonia Nysa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Greben Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Greben isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Stanislav Greben Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Greben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2021 yılında Odra Opole

13 Şubat 2023 yılında Polonia Nysa

Stanislav Greben kimdir

Stanislav Greben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Greben şuan Polonia Nysa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KOLIFKS Kostopol, Wołyń Łuck, Weres Równe, FK Lwów, FK Rafaliwka, Sokił Sadowe, FK Małyńsk

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Stanislav Greben nereli

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