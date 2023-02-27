Stanislav İljutcenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav İljutcenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav İljutcenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav İljutcenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav İljutcenko 13 Ağustos 1990 tarihinde Yashalta, Kalmykia Republic şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ильюченко Станислав şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav İljutcenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav İljutcenko'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav İljutcenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stas_iljutcenko/

Stanislav İljutcenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav İljutcenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stanislav İljutcenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav İljutcenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Westf. Rhynern

1 Temmuz 2013 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2015 yılında MSV Duisburg

29 Haziran 2019 yılında Pohang Steelers

18 Ocak 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

12 Temmuz 2022 yılında FC Seoul

Stanislav İljutcenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav İljutcenko şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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