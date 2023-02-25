Stanislav İzhakovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav İzhakovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav İzhakovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stanislav İzhakovskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stanislav İzhakovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav İzhakovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav İzhakovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav İzhakovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav İzhakovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav İzhakovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav İzhakovskiy 22 Ağustos 1994 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ижаковский Станислав Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav İzhakovskiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav İzhakovskiy'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav İzhakovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/izhakovsky1994

Stanislav İzhakovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav İzhakovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Stanislav İzhakovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav İzhakovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Gomel II

1 Ocak 2015 yılında Gomel

1 Mart 2017 yılında Belshina

31 Aralık 2017 yılında Gomel

1 Mart 2018 yılında Granit

2 Nisan 2019 yılında Sputnik

25 Temmuz 2021 yılında Shakhter

7 Şubat 2022 yılında BK Maxline

1 Şubat 2023 yılında Gomel

Stanislav İzhakovskiy kimdir

Stanislav İzhakovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav İzhakovskiy şuan FK Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stanislav İzhakovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stanislav İzhakovskiy nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Sheng Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sheng Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gleb Yakushevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Yakushevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gleb Yakushevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Yakushevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhuoyu Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoyu Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhuoyu Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoyu Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Gomza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Gomza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Gomza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Gomza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi