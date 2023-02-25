Stanislav İzhakovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav İzhakovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav İzhakovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav İzhakovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav İzhakovskiy 22 Ağustos 1994 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ижаковский Станислав Вячеславович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav İzhakovskiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav İzhakovskiy'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav İzhakovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/izhakovsky1994

Stanislav İzhakovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav İzhakovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stanislav İzhakovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav İzhakovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Gomel II

1 Ocak 2015 yılında Gomel

1 Mart 2017 yılında Belshina

31 Aralık 2017 yılında Gomel

1 Mart 2018 yılında Granit

2 Nisan 2019 yılında Sputnik

25 Temmuz 2021 yılında Shakhter

7 Şubat 2022 yılında BK Maxline

1 Şubat 2023 yılında Gomel

Stanislav İzhakovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav İzhakovskiy şuan FK Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stanislav İzhakovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.