Stanislav Kleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Kleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Kleshchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Kleshchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Kleshchuk 11 Nisan 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Клещук Станислав Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Kleshchuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Kleshchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Kleshchuk'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Kleshchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/20stasyan00/

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Stanislav Kleshchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Kleshchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Stanislav Kleshchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Kleshchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Minsk II

1 Ağustos 2018 yılında Underdog

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Minsk II

31 Temmuz 2019 yılında Smolevichi

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Minsk II

11 Şubat 2020 yılında Krumkachi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Minsk II

1 Şubat 2022 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Minsk II

13 Ocak 2023 yılında Energetik-BGU

Stanislav Kleshchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Kleshchuk şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Kleshchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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