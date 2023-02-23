Stanislav Kostov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Kostov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Kostov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Kostov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Kostov 2 Ekim 1991 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Станислав Йорданов Костов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Kostov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Stanislav Kostov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Kostov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Kostov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Kostov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Kostov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Kostov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2012 yılında Botev Plovdiv

27 Ocak 2014 yılında Beroe

1 Temmuz 2016 yılında Pirin

11 Ocak 2018 yılında Levski Sofia

9 Eylül 2020 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2021 yılında Pirin

9 Şubat 2023 yılında Lok. Sofia

Stanislav Kostov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Kostov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Kostov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 19 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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