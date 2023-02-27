Stanislav Krapukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Krapukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Krapukhin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stanislav Krapukhin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stanislav Krapukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Krapukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Krapukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Krapukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Krapukhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Krapukhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Krapukhin 28 Mart 1998 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Крапухин Станислав Авенирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Krapukhin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CATENACCIO yapmaktadır. Stanislav Krapukhin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Krapukhin'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Krapukhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Krapukhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Stanislav Krapukhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Krapukhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2015 yılında Zenit II

1 Ocak 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

13 Temmuz 2018 yılında Tom Tomsk

22 Temmuz 2019 yılında Novosibirsk

30 Haziran 2020 yılında Tom Tomsk

5 Ağustos 2020 yılında Zvezda S-Pb

8 Ağustos 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

18 Ağustos 2021 yılında Riga

8 Mart 2022 yılında Auda

31 Aralık 2022 yılında Riga

2 Ocak 2023 yılında Auda

Stanislav Krapukhin kimdir

Stanislav Krapukhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Krapukhin şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Krapukhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Stanislav Krapukhin nereli

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