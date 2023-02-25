Stanislav Letsko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Letsko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Letsko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Letsko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Letsko 12 Ocak 2001 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лецко Станислав Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Letsko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Letsko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Stanislav Letsko'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Letsko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/letsko12/

Stanislav Letsko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Letsko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Letsko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Letsko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Volna Pinsk

Stanislav Letsko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Letsko şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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