Stanislav Lomako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Lomako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Lomako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Lomako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Lomako 17 Mart 2002 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ломако Станислав Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Lomako Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Lomako, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk II futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Lomako'nin Belshina Bobruisk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Lomako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Lomako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Lomako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Lomako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2022 yılında Belshina II

Stanislav Lomako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Lomako şuan Belshina Bobruisk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Lomako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U17 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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