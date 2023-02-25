Stanislav Lomako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Lomako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Lomako kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stanislav Lomako ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stanislav Lomako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Lomako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Lomako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Lomako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Lomako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Lomako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Lomako 17 Mart 2002 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ломако Станислав Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Lomako Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Lomako, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk II futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Lomako'nin Belshina Bobruisk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Lomako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Lomako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Stanislav Lomako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Lomako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2022 yılında Belshina II

Stanislav Lomako kimdir

Stanislav Lomako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Lomako şuan Belshina Bobruisk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Lomako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U17 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stanislav Lomako nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Tommy Chamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Chamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tommy Chamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Chamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladislav Glinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Glinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladislav Glinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Glinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evgeniy Krasnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Krasnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evgeniy Krasnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Krasnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi