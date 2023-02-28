Stanislav Namasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Namasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Namasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Namasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Namasco 10 Kasım 1986 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. Moldova,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Namasco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Namasco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Namasco'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Namasco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nama_st/

Stanislav Namasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Namasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Namasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Namasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Tiraspol

1 Temmuz 2008 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2010 yılında Kuban Krasnodar

1 Ağustos 2011 yılında Spartak Nalchik

1 Aralık 2011 yılında Kuban Krasnodar

1 Ocak 2013 yılında Volgar

15 Ağustos 2013 yılında Bilinmiyor

20 Şubat 2014 yılında Dinamo-Auto

1 Temmuz 2014 yılında AZAL

11 Temmuz 2016 yılında APO Levadiakos

5 Şubat 2018 yılında FK Decic Tuzi

16 Temmuz 2018 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2019 yılında Keshla

27 Temmuz 2022 yılında FC Bălți

Stanislav Namasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Namasco şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Namasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 0 gol atmıştır.

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