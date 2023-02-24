Stanislav Nistorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Nistorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Nistorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Nistorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Nistorov 3 Eylül 2000 tarihinde Lovech şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Станислав Пламенов Нисторов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Nistorov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Nistorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Nistorov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Nistorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Nistorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Nistorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Nistorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Varna

1 Temmuz 2022 yılında Etar

4 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Stanislav Nistorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Nistorov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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