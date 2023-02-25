Stanislav Olkhovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Olkhovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Olkhovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Olkhovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Olkhovskiy 12 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ольховский Станислав şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Olkhovskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk II futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Stanislav Olkhovskiy'nin FK Minsk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Olkhovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Olkhovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Olkhovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Olkhovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Minsk II

Stanislav Olkhovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Olkhovskiy şuan FK Minsk II takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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