Stanislav Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Petkov 10 Haziran 2004 tarihinde Vratsa şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Станислав Христов Петков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Petkov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Petkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Petkov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

1 Ocak 2022 yılında Botev II

Stanislav Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Petkov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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