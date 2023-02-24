Stanislav Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Petrov 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Станислав Радославов Петров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Petrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stanislav Petrov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Stanislav Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Petrov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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