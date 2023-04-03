Stanislav Petruta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Petruta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Petruta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stanislav Petruta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stanislav Petruta 16 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Stanislav Petruța şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stanislav Petruta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Petruta'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stanislav Petruta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/stenli_16/
Stanislav Petruta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stanislav Petruta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin U19
Stanislav Petruta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stanislav Petruta şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Baťov 1930 (2014 - 2015)
FC Fastav Zlín (2015 - )
Stanislav Petruta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Moldova U16 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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