Stanislav Prus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Prus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Prus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stanislav Prus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stanislav Prus 3 Temmuz 2004 tarihinde Kapulivka, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Прус Станіслав Володимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stanislav Prus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Prus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Stanislav Prus'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Stanislav Prus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stanislav Prus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stanislav Prus şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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