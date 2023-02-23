Stanislav Rabotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Rabotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Rabotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Rabotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Rabotov 14 Haziran 2002 tarihinde Rakovski şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Станислав Работов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Rabotov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Rabotov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Stanislav Rabotov'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Rabotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Rabotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Rabotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Rabotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Botev Plovdiv

Stanislav Rabotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Rabotov şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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