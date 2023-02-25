Stanislav Sazonovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Sazonovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Sazonovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stanislav Sazonovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stanislav Sazonovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Sazonovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Sazonovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Sazonovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Sazonovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Sazonovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Sazonovich 6 Mart 1992 tarihinde Staryi Ostrov şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сазонович Станислав Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Sazonovich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Sazonovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Dzerzhinsk futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Dzerzhinsk takımına 26 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Stanislav Sazonovich'nin Arsenal Dzerzhinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Sazonovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Sazonovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Stanislav Sazonovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Sazonovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gomel

31 Aralık 2010 yılında Zvezda-BGU

1 Ocak 2011 yılında Gomel

1 Ocak 2012 yılında Vedrich-97

1 Aralık 2012 yılında Gomel

8 Ocak 2014 yılında Naftan

17 Temmuz 2014 yılında Gomel

11 Ocak 2018 yılında Smolevichi

1 Ocak 2019 yılında Gorodeya

28 Eylül 2020 yılında Belshina

26 Mart 2021 yılında Dzerzhinsk

Stanislav Sazonovich kimdir

Stanislav Sazonovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Sazonovich şuan Arsenal Dzerzhinsk takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Sazonovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Stanislav Sazonovich nereli

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