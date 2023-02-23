Stanislav Shopov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Shopov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Shopov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Shopov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Shopov 23 Şubat 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Станислав Тихомиров Шопов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Shopov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scouting Team B.V. yapmaktadır. Stanislav Shopov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Shopov'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Shopov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Shopov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Shopov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Shopov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Botev Plovdiv

6 Ekim 2020 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2022 yılında CSKA-Sofia

Stanislav Shopov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Shopov şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stanislav Shopov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Botev Plovdiv

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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