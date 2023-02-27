Stanislav Sorokin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Sorokin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Sorokin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Sorokin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Sorokin 3 Mayıs 2000 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сорокін Станіслав Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Sorokin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Stanislav Sorokin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Sorokin'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Sorokin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Sorokin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Sorokin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Sorokin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

11 Mart 2019 yılında Kolos U19

1 Ağustos 2019 yılında Kolos II

28 Ağustos 2020 yılında Kremin

31 Aralık 2020 yılında Kolos II

1 Temmuz 2021 yılında Kolos Kovalivka

3 Eylül 2021 yılında PFK Lviv

31 Aralık 2021 yılında Kolos Kovalivka

28 Şubat 2022 yılında FC Shevardeni

31 Temmuz 2022 yılında Kolos Kovalivka

1 Ağustos 2022 yılında DFK Dainava

Stanislav Sorokin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Sorokin şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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