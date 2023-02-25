Stanislav Stefanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Stefanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Stefanovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stanislav Stefanovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stanislav Stefanovich 15 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Стефанович Станислав Витальевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stanislav Stefanovich Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Stefanovich'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Stanislav Stefanovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stanislav Stefanovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Soligorsk II
1 Şubat 2023 yılında Shakhter
Stanislav Stefanovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stanislav Stefanovich şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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