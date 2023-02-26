Stanislav Tsombaljuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Tsombaljuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Tsombaljuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stanislav Tsombaljuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stanislav Tsombaljuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Tsombaljuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Tsombaljuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Tsombaljuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Tsombaljuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Tsombaljuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Tsombaljuk 25 Kasım 2002 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Stanislav Tsõmbaljuk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Tsombaljuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nomme United futbol takımında oynamaktadır. FC Nomme United takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stanislav Tsombaljuk'nin FC Nomme United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Tsombaljuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Tsombaljuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Stanislav Tsombaljuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Tsombaljuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Maardu U17

1 Ocak 2019 yılında Maardu II

9 Şubat 2020 yılında Maardu LM

20 Ocak 2021 yılında Kalju FC

31 Aralık 2021 yılında Maardu LM

1 Ocak 2022 yılında Kalju FC

17 Şubat 2023 yılında Nomme United

31 Aralık 2023 yılında Kalju FC

Stanislav Tsombaljuk kimdir

Stanislav Tsombaljuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Tsombaljuk şuan FC Nomme United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maardu Linnameeskond (2010-2018)

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Stanislav Tsombaljuk nereli

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