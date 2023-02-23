Stanislaw Wawrzynowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislaw Wawrzynowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislaw Wawrzynowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislaw Wawrzynowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislaw Wawrzynowicz 13 Mart 1999 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Stanisław Wawrzynowicz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislaw Wawrzynowicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Stanislaw Wawrzynowicz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislaw Wawrzynowicz'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stanislaw Wawrzynowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislaw Wawrzynowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stanislaw Wawrzynowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislaw Wawrzynowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lech U19

1 Temmuz 2015 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2016 yılında Pogon II

1 Temmuz 2018 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2019 yılında Pogon II

26 Temmuz 2019 yılında Legionovia

31 Aralık 2019 yılında Pogon II

1 Temmuz 2022 yılında Pogon Szczecin

Stanislaw Wawrzynowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislaw Wawrzynowicz şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lech Poznań, Pogoń Szczecin

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.