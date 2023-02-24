Stanko Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanko Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanko Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanko Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanko Maric 12 Ekim 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stanko Marić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanko Maric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanko Maric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stanko Maric'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanko Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanko Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanko Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanko Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

22 Ağustos 2019 yılında NK Neretvanac

30 Haziran 2020 yılında Siroki Brijeg

13 Temmuz 2020 yılında HNK Capljina

30 Haziran 2021 yılında Siroki Brijeg

26 Ağustos 2021 yılında J. Bihac

11 Şubat 2022 yılında Zmaj Makarska

22 Ağustos 2022 yılında HNK Tomislav T.

Stanko Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanko Maric şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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