Stanley Nsoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanley Nsoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanley Nsoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanley Nsoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanley Nsoki 9 Nisan 1999 tarihinde Poissy şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Stanley Pierre Nsoki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanley Nsoki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Stanley Nsoki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoffenheim futbol takımında oynamaktadır. Hoffenheim takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stanley Nsoki'nin Hoffenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Stanley Nsoki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nsoki.stanley/

Stanley Nsoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanley Nsoki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stanley Nsoki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanley Nsoki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG U19

3 Temmuz 2017 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG

31 Ağu 2019 yılında OGC Nizza

24 Temmuz 2021 yılında Club Brugge

3 Ağu 2022 yılında Hoffenheim

Stanley Nsoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanley Nsoki şuan Hoffenheim takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stanley Nsoki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Roissy-en-Brie (2007–2014), Paris Saint-Germain (2014–2017)

Fransa U21 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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