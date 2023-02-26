Stanley Nwabili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanley Nwabili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanley Nwabili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanley Nwabili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanley Nwabili 10 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Stanley Bobo Nwabali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanley Nwabili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 6 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Stanley Nwabili'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanley Nwabili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanley Nwabili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanley Nwabili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanley Nwabili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2019 yılında Enyimba Aba

1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists

1 Mayıs 2021 yılında Lobi Stars

26 Mart 2022 yılında Katsina Utd.

6 Ekim 2022 yılında Chippa United

Stanley Nwabili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanley Nwabili şuan Chippa United takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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