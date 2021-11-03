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Star TV Ada Masalı 20. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 20. bölüm canlı izle

Ada Masalı yeni gününde izleyici karşısına çıkıyor. Kırlangıç adası sakinlerini nelerin beklediğini merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz. Star TV Ada Masalı 20. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 20. bölüm canlı izle linklerine haberimizde yer verdik...

Star TV Ada Masalı 20. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 20. bölüm canlı izle

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Ada Masalı dizisi yeni gününde 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Poyraz'ın Haziran'ı bulmak için her yolu deneyeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Star TV Ada Masalı 20. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 20. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Star TV Ada Masalı 20. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 20. bölüm canlı izle

STAR TV ADA MASALI 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI 20. BÖLÜM CANLI İZLE

Sinan, Ayten’in parası karşılığında Haziran’ı kaçırır. Haziran’ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası’nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran’ı bulmak için gözünü karartır. Kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Zeynep ise perişan olur.

Star TV Ada Masalı 20. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 20. bölüm canlı izle

Şimdiye kadar yaptıklarıyla herkesi kendinden uzaklaştıran Batu da Haziran’ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Kırlangıç Adası’nda yaşanan bu üzücü olay, ada sakinlerine birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlatacaktır.

STAR TV ADA MASALI 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ADA MASALI 20. BÖLÜM CANLI İZLE

Star TV Ada Masalı 20. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 20. bölüm canlı izle

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