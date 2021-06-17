Star TV Akrep 26. bölüm final canlı izle | Akrep dizisinin heyecan dolu finalini kaçırmayın!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Akrep bu akşam ekrana gelecek olan 26. bölümüyle izleyicilere veda ediyor. Aras ve Duru ile birlikte Merve ve Efe'nin de evleneceği heyecan dolu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Star TV Akrep 26. bölüm canlı izle linkine ulaşabilir. İyi seyirler...

STAR TV AKREP 26. BÖLÜM CANLI İZLE

Perihan, şirketi Ferda’ya devrettiğini açıklayınca ailede kriz yaşanır. Ferda, çocukların karşısına geçip Perihan’ın ölümünün ardından hisseleri Duru ve Şahin’e devredeceğini söyleyerek herkesi şaşırtır. Ayşem annesinin sözlerine şüpheyle yaklaşır ve şirketten gerçekten vazgeçip vazgeçmeyeceğini anlamak için onu bir teste tabi tutar.

Duru ve Merve çifte düğün için hazırlıklara devam ederken, Perihan ve Ferda her şeyin geleneklere uygun olmasını ister. Aras ve Duru ile birlikte Merve ve Efe de nikah masasına oturur. Düğün töreninin ardından çiçeği burnunda çiftler balayına gider. Şahin ve İpek de onlara katılınca; Perihan, Ferda’dan sır gibi sakladığı listesindeki son maddeyi gerçekleştirmek için hazırlıklara başlar.

Perihan, Ferda ile geçmişe bir yolculuk yapar. Ferda’yı bırakıp kaçtığı gecekondu mahallesine götürürken, Ferda burada hiç ummadığı bir gerçekle daha karşılaşır. İkisinin arasında süregelen problemlerin kaynağı da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Ardından Perihan, Ferda’yı Sapanca’daki eve götürür. Orada Ferda’ya onu terk etmesinin gerçek sebebini söyler ve Ferda’yı zehirler.

STAR TV AKREP 26. BÖLÜM CANLI İZLE