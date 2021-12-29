Star TV ekranlarında yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dündar'ı ve gelecekle ilgili kurduğu hayalleri kaybetmekten korkan Handan, çocuklar ve evlilik kararı arasında araftadır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Star TV Annemizi Saklarken 4. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

STAR TV ANNEMİZİ SAKLARKEN 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Dündar'ı ve gelecekle ilgili kurduğu hayalleri kaybetmekten korkan Handan, çocuklar ve evlilik kararı arasında araftadır. Derya'nın Handan'ın kızı olduğunu zaten öğrenmiş olan Bora ise, babasının Handan'la ilgili planlarından habersiz öğrendiği gerçeği sindirmeye çalışır. Derya ve Bora arasındaki tansiyon giderek yükselirken, Barış'ın Derya'nın çizimlerini görmesi, Derya ve Bora için yeni bir dönemin habercisidir.

Diğer yanda, Derya ve Handan'ın pamuk ipliğine bağlı olan anne kız ilişkileri günden güne gerilirken, ne evlilikten ne de çocuklardan vazgeçemeyen Handan, Dündar'a kendince taktik yapar fakat taktiği ters teper. Handan, hayalini kurduğu her şeyle vedalaştığını düşünürken, geçmişin acı hatıralarını bugüne taşıyan bir yüzleşme işin rengini değiştirir. Gözünü karartan Handan, geri dönüşü olmayan bir karar verip Dündar'a yürürken, yolun sonunda onu hiç hesaplamadığı bir sürpriz bekler.

STAR TV ANNEMİZİ SAKLARKEN 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE