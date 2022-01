İlk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Annemizi Saklarken dizisi yeni bölümüyle Star TV ekranlarına geliyor. Handan’ın elinde evlilik cüzdanı var artık. Bu cüzdan Dündar’ı ilelebet ona bağlayacak, hayatını kurtaracak. Ama hangi bedeller uğruna? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Star TV Annemizi Saklarken 5. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm YouTube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

Handan’ın elinde evlilik cüzdanı var artık. Bu cüzdan Dündar’ı ilelebet ona bağlayacak, hayatını kurtaracak. Ama hangi bedeller uğruna? Derya, Handan’ın yeni kocasına onlardan bahsetmediğini öğrendiğinde imkansız bir ikilemin içinde kalır. Bora artık her şeyi bilen ve her an hayatlarını mahvedebilecek bir bombadan farksızdır. Derya, Bora’yla annesi arasında sıkışıp kalmıştır.

Zengin koca uğruna evlatlarından bile kaçan bir kadına kim saygı duyar ki? “O kadın” diye hitap edilen Handan’ın Demir ailesi içinde huzur bulması mümkün mü? Dündar’ın çocukları, rahmetli annelerinin yatağında Handan’ı bulunca kıyamet kopar. Selin’in tepkisi hem kendisi hem çevresindekiler için tehlikeli boyutlara ulaşır. Benan, küçük Pelin’i bu evliliği yıkmak için acımasızca kullanmaya başlar. Handan, herkesin ona düşman olduğu bir evde yapayalnızdır artık. Ve hızla bir tuzağın içine doğru çekilmektedir.

