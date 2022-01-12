Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrollerinde olduğu Star TV ekranlarında yayınlanan Annemizi Beklerken dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İlk 5 bölümüyle izleyiciyi merakta bırakan dizinin yeni bölümünde Selin gitgide babasına dönüşmekte. Derya artık Bora’dan kopmaya kararlı. Ela ise annesinin ne gizlediğini çözmek için iz peşinde. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Star TV Annemizi Saklarken 6. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

STAR TV ANNEMİZİ SAKLARKEN 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Dündar’la Handan’ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, hayalperest annemiz için artık yolun sonu demek. Böyle bir yalan daha fazla nasıl saklanır? Özellikle Bora’nın baskıları da tepelerindeyken. Fakat şimdi Handan’ın elini kolunu bağlayan bir sır daha var. Dündar’dan hamile kalmış bir kadın! Herkes bunu Handan zanneder doğal olarak. Dündar’ın gerçekte kimle ilişkisi olduğunu öğrenmek, Handan için yeni bir düşmanla yüz yüze kalma tehlikesi demek.

Ancak ailenin onu hamile sanması, Dündar’ın çocuklarının Handan’a karşı düşmanlıklarını yeni bir seviyeye çıkarır. Zerrin’in kırk mevlidinin yapılmasıyla artık önlerinin açılacağını düşünen taze evlilere ufukta huzur yok. Selin gitgide babasına dönüşmekte. Derya artık Bora’dan kopmaya kararlı. Ela ise annesinin ne gizlediğini çözmek için iz peşinde. Gençlerin her adımı, Handan’ı foyasının ortaya çıkacağı son bir geceye doğru taşımaktadır.

STAR TV ANNEMİZİ SAKLARKEN 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE