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  3. Star TV bıçaklanma sahnesini "En güzel an" etiketiyle paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV bıçaklanma sahnesini "En güzel an" etiketiyle paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı'nın 29. bölümünde dizideki Menekşe isimli karakterin bıçaklanma sahnesini #engüzelan etiketiyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Star TV, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Çokça tepki alan bu paylaşım bir süre sonra Star TV hesabından kaldırıldı.

Star TV bıçaklanma sahnesini "En güzel an" etiketiyle paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktıStar TV bıçaklanma sahnesini "En güzel an" etiketiyle paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktıStar TV bıçaklanma sahnesini "En güzel an" etiketiyle paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktıStar TV bıçaklanma sahnesini "En güzel an" etiketiyle paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktıStar TV bıçaklanma sahnesini "En güzel an" etiketiyle paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

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26 Kasım 2020 Perşembe 11:06
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