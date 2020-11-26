Star TV bıçaklanma sahnesini "En güzel an" etiketiyle paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı'nın 29. bölümünde dizideki Menekşe isimli karakterin bıçaklanma sahnesini #engüzelan etiketiyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Star TV, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Çokça tepki alan bu paylaşım bir süre sonra Star TV hesabından kaldırıldı.
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26 Kasım 2020 Perşembe 11:06
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