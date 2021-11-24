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Star TV canlı yayın Ada Masalı 23. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı yeni bölüm canlı izle

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerinde olduğu Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Finale çok az bir süre kala dizide neler yaşanacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Star TV canlı yayın Ada Masalı 23. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Star TV canlı yayın Ada Masalı 23. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı yeni bölüm canlı izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinin 25. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Dizinin finaline 3 bölüm kala yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmeyeceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Star TV canlı yayın Ada Masalı 23. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Star TV canlı yayın Ada Masalı 23. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı yeni bölüm canlı izle

STAR TV CANLI YAYIN ADA MASALI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz Hanife ve bebeğinin peşine düşer. Nehir Okan’la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt’ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik’in istediği gibi biri olmak için Görkem’den dersler alacaktır. Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez. 

STAR TV CANLI YAYIN ADA MASALI 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ADA MASALI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Star TV canlı yayın Ada Masalı 23. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı yeni bölüm canlı izle

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