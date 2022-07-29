Cuma akşamları Star TV izleyicisi karşısına çıkan Ah Nerede dizisinin 4. bölümü büyük bir merakla bekleniyordu. Yeni bölümü kaçıranlar ve internetten izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Star TV Ah Nerede 4. bölüm full, tek parça izle | Ah Nerede son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

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Cenker’in kim olduğunu öğrenen Zehra ve Ferit zor anlar yaşar. Cenker’in olayın peşini bırakmaması ikiliyi giderek daha zor durumlara sokar. Zehra ve Ferit ortak hareket etmek zorundadır. Bir yandan birbirlerini yerken bir yandan da beraber hareket etmek zorunda kalmak ikisini de çok zorlar.

Bu sırada Nihal, Burçak ve Sera, Ferit’in dikkatini çekmek için plan yaparlar; Zehra’ya Ferit’i nasıl etkileyeceği ile ilgili ders vermeye başlarlar.

Zehra Ferit’le ilgili bilmediği yeni bir şey öğrenir ve bu onu çok şaşırtır; kimbilir belki Ferit’in içinde herkesi çok şaşırtabilecek biri vardır! Zehra’nın kafası karman çorman olur. Ancak sonunda yapmak zorunda kaldığı şey kendisini bile şoka sokar!

AH NEREDE 4. BÖLÜM CANLI İZLE

STAR TV AH NEREDE 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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