Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan'ın başrollerinde yer aldığı Annemizi Saklarken dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Handan o gece neler olduğunu çözebilecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Star TV canlı yayın Annemizi Saklarken 2. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

STAR TV CANLI YAYIN ANNEMİZİ SAKLARKEN 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yaşanan trajedi sadece Demir ailesi için değil, Handan için de yıkıcı olurken Derya ise annesiyle ilgili bambaşka bir yıkım yaşar. Handan, zamanla kendini toplamaya çalışırken, Dündar hiç zaman kaybetmeden Handan'ın peşine düşer.

Handan sadece Dündar'ın değil, o gece neler olduğunu çözmek isteyen Füsun'un ve Dündar'ın ablası Benan'ın da hedefindedir. Derya'nın hedefinde ise parasını iade etmek istediği Bora vardır. Ancak Derya'yı kötü bir sürpriz bekler. Bora ise Derya ve Handan arasındaki bağın peşine düşerken, Dündar ve Handan arasındaki kaçma kovalamaca herkesi içine alan bir kedi fare oyununa döner.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 2. BÖLÜM CANLI İZLE

STAR TV CANLI YAYIN ANNEMİZİ SAKLARKEN 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE