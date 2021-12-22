Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrollerini paylaştığı Annemizi Saklarken dizisi 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Star TV canlı yayın Annemizi Saklarken 3. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

STAR TV CANLI YAYIN ANNEMİZİ SAKLARKEN 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Handan ve Dündar’ın fotoğrafları, Handan’ı Demir ailesinin hedefi haline getirirken, Derya’nın Bora ile yaptığı anlaşma dev bir hayal kırıklığına döner. Annesi yüzünden bir kez daha zor durumda kalan Derya, yaşadığı utancı affedemez ve anne-kız büyük bir yara alır.

Fotoğrafların acısını Derya’dan çıkaran Bora, nihayet babasıyla sert bir yüzleşme yaşarken, Dündar ise yaşanan hiçbir krize aldırmadan takıntı yaptığı Handan’ın peşindedir. Dündar’ın ilgisi Handan’ın kafasını karıştırmaya başlarken Handan, her zamanki gibi annelikten sınıfta kalır ama bu kez yaptığı hata çocuklarla sınırlı kalmaz ve işsiz kalmasına sebep olur.

Hayatta tamamen köşeye sıkıştığı bir anda Dündar’ın uzattığı el, hepsinin hayatını değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcıdır.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 3. BÖLÜM CANLI İZLE

STAR TV CANLI YAYIN ANNEMİZİ SAKLARKEN 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE