Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın başrolü paylaştığı Benim Hayatım dizisi 2. bölümüyle Star TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Verilen davete silahla katılan Ökkeş ile Yılmaz arasında gerilimin yaşanacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Star TV canlı yayın Benim Hayatım 2. bölüm full, tek parça izle | Benim Hayatım 2. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

STAR TV CANLI YAYIN BENİM HAYATIM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BENİM HAYATIM 2. BÖLÜM CANLI İZLE

Evlenme teklifini kabul eden Hayat, Yılmaz’ın karısından boşanacağına ihtimal vermez. Hayat, Ali’yi sevse de Yılmaz’ın şakası yoktur. Şaheste boşanmaya razı olur ve küçük bir ricada bulunur.

Boşanmadan önce gençleri evlendirmek için yemekte toplanılacaktır. Daveti fırsat bilen Ökkeş yemeğe silahla katılır. Sırları ifşa etmek isteyen Yılmaz ve Ökkeş’in gerilimi masadaki herkesin hayatını alt üst edecektir.

STAR TV CANLI YAYIN BENİM HAYATIM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BENİM HAYATIM 2. BÖLÜM CANLI İZLE