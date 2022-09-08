Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, sekizinci bölümü yayınlanan Duy Beni dizisini izlemek isteyenler adına haberimizde Star TV canlı yayın Duy Beni 10. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

STAR TV CANLI YAYIN DUY BENİ 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanat ve Ekim’in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa, bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa’nın itibarını sarsar. Kızlar artık Melisa’nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim’den hesap sormakla kalmaz. Kanat’ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.

Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla’nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim’le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim’in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur. Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.

STAR TV CANLI YAYIN DUY BENİ 10. BÖLÜM

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