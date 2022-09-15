Star TV canlı yayın Duy Beni 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

11. bölümüyle Star TV izleyici karşısına çıkan Duy Beni dizisinde Kanat, Ekim’den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Diziyi izlemek isteyenler Star TV canlı yayın 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Gül Erdoğan
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Star TV canlı yayın Duy Beni 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, beşinci bölümü yayınlanan Duy Beni dizisini izlemek isteyenler adına haberimizde Star TV canlı yayın Duy Beni 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Star TV canlı yayın Duy Beni 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

STAR TV CANLI YAYIN DUY BENİ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanat, Ekim’den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin etkisiyle sarsılmıştır çünkü doğru olduğunu bildiği yoldan gitmiş ve yolun sonunda yapayalnız kalmıştır. Ekim, Gerçek Koleji’ndeki ve hayatındaki yolculuğu sorgularken Kanat, Melisa ve Ozan tekrar bir araya gelmiştir. Kanat, Ekim’e daha önce hiç göstermediği karanlık yüzünü göstermeye, onun canını yakmaya kararlıdır.

Star TV canlı yayın Duy Beni 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

Leyla amacına ulaşmış, Ekim ve Kanat’ın arasının açılmasını sağlamıştır. Artık hedefi onların tekrar bir araya gelmesine engel olmaktır. Fakat ikilinin uzaklaşmasından faydalanmak isteyen biri daha vardır; Melisa. Leyla, Kanat’ı hem Ekim’den hem Melisa’dan uzak tutmak için uğraşmak zorundadır. Leyla, bu uğurda elinden geleni yaparken; Aziz, Leyla’nın şeytani zekasından etkilenmekten alıkoyamaz kendini.

Gerçek Koleji’nde gruplaşmalar ve savaşlar devam ederken, Bahar ve Selim zorbalıkla mücadele etmeye devam ederler. Bahar doğru zamanda doğru yerde bulunarak hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiye ulaşır. Öğrendiği bu bilgiyle birlikte büyük bir felaketin geleceğinden habersizdir.

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Star TV canlı yayın Duy Beni 11. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube​​​​​​​

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