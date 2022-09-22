Star TV canlı yayın Duy Beni 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

12. bölümüyle Star TV izleyici karşısına çıkan Duy Beni dizisinde Bahar’ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Diziyi izlemek isteyenler Star TV canlı yayın 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Gül Erdoğan
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Star TV canlı yayın Duy Beni 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, 12. bölümü yayınlanan Duy Beni dizisini izlemek isteyenler adına haberimizde Star TV canlı yayın Duy Beni 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Star TV canlı yayın Duy Beni 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

STAR TV CANLI YAYIN DUY BENİ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bahar’ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan zanlı kimdir? Polis, bu sorunun peşinde iz ararken ,Ozan olayın ucu onlara dokunmasın diye bir plan yapar.

Dağhan’ın da bu plana dahil edilmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Okuldaki kötülüğe birinin dur demesi gerekmektedir. Selim ise Bahar’ın ölümüyle yıkılır. Zorbalıkla savaşırken bir öğretmen daha şüpheli bir şekilde ölmüştür. Kontrolünü kaybeden Selim’in hedefinde bu kez okul yönetimi vardır.

Star TV canlı yayın Duy Beni 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

Kanat’ın dinmek bilmeyen öfkesi Ekim’in hayatını kabusa çevirirken, okula yeni biri gelir. Bu kişi, gençlerin arasına bir maske ile sızacak ve Kanat’ın Ekim’e olan duygularını yeniden sorgulamasına sebep olacaktır.

STAR TV CANLI YAYIN DUY BENİ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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Star TV canlı yayın Duy Beni 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube​​​​​​​

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