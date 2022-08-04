Star TV canlı yayın Duy Beni 5. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

5. bölümüyle Star TV izleyici karşısına çıkan Duy Beni dizisinde Ekim’in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat’la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Diziyi izlemek isteyenler Star TV canlı yayın 5. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Star TV canlı yayın Duy Beni 5. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, beşinci bölümü yayınlanan Duy Beni dizisini izlemek isteyenler adına haberimizde Star TV canlı yayın Duy Beni 5. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Star TV canlı yayın Duy Beni 5. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

STAR TV CANLI YAYIN DUY BENİ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ekim’in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat’la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim, kendi oyununda yenilirken Leyla’nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer.Ekim’le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlayanın peşine düşerken, Leyla hem Ekim’e hem Kanat’a öfkelidir.

Fotoğrafın herkesin önünde yayınlanması, Melisa’yı Ekim’e karşı iyice doldurur.Ozan’ın Bekir’den aldığı bir bilgiyle Ekim’in yumuşak karnını keşfederler.Onu hiç beklemedikleri bir yerden vurmak için plan yaparlar. Ekim, zorbaların yanında hiç beklemediği birini görür. Bahar ve Selim okuldaki hiyerarşiyle savaşmaya devam ederken Bahar, kendini çaresiz ve işe yaramaz hissetmeye başlamıştır. Bu hislerden sıyrılıp kendini suçlamayı bırakması için en büyük destekçisi Selim olur.

Star TV canlı yayın Duy Beni 5. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

Leyla, şahit olduğu fotoğraftan sonra Kanat ve kendisiyle alakalı önemli bir karar alır.Bu karar,Gerçek Kolejinde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır. Gerçek Koleji’nde herkes birbiriyle savaş halindeyken,Aziz kenarda tek başına başka bir oyun kurmanın peşindedir. Bu oyun, Ekim’in Kanat hakkında şok edici bir gerçeği öğrenmesine sebep olur.

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Star TV canlı yayın Duy Beni 5. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube​​​​​​​

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