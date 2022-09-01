Star TV canlı yayın Duy Beni 9. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

9. bölümüyle Star TV izleyici karşısına çıkan Duy Beni dizisinde Kanat’ın tutuklanması Gerçek Koleji’ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Diziyi izlemek isteyenler Star TV canlı yayın 9. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Gül Erdoğan
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Star TV canlı yayın Duy Beni 9. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, sekizinci bölümü yayınlanan Duy Beni dizisini izlemek isteyenler adına haberimizde Star TV canlı yayın Duy Beni 9. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Star TV canlı yayın Duy Beni 8. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

STAR TV CANLI YAYIN DUY BENİ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kanat’ın tutuklanması Gerçek Koleji’ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim’in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat’ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji’nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz’le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat’ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe’ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji’nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.

Star TV canlı yayın Duy Beni 8. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

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Star TV canlı yayın Duy Beni 8. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube

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